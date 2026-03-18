Vasta operazione di polizia a Vignola uditi spari in azione anche l’elicottero | cosa sta succedendo

Oggi pomeriggio, la polizia di Stato ha condotto un’ampia operazione nella zona industriale di Vignola, durante la quale sono stati uditi diversi colpi di arma da fuoco e sono stati impiegati anche un elicottero e diverse forze sul campo. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine, che stanno monitorando la zona senza fornire dettagli aggiuntivi.

Modena, 18 marzo 2026 – La polizia di Stato ha avviato questo pomeriggio una vasta operazione nella zona industriale di Vignola. Sul posto è stato visto anche l’elicottero della polizia di Stato. Non è al momento chiaro del perché sia scattato un tale dispiegamento, ma non è escluso che l’operazione possa riguardare una banda di professionisti in furti e rapine, ipotesi che prende semprè più corpo col passare dei minuti. Nella zona stati uditi anche colpi di arma da fuoco. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasta operazione di polizia a Vignola, uditi spari, in azione anche l’elicottero: cosa sta succedendo Articoli correlati Vasta operazione di polizia a Vignola, in azione anche l’elicottero: cosa sta succedendoModena, 18 marzo 2026 – La polizia di Stato ha avviato questo pomeriggio una vasta operazione nella zona industriale di Vignola. Vasta operazione di polizia a Vignola, in azione anche l’elicotteroModena, 18 marzo 2026 – La polizia di Stato ha avviato questo pomeriggio una vasta operazione nella zona industriale di Vignola. Aggiornamenti e notizie su Vasta operazione di polizia a Vignola... Temi più discussi: Venticinque arresti all'alba per droga e intimidazioni: 150 agenti in azione; Maxi operazione antidroga, traffico ferroviario bloccato; Maxi operazione antidroga, 25 arresti della Polizia; TRAFFICO DI DROGA NELLA CITTÀ BIANCA: MAXI OPERAZIONE DELLA POLIZIA, 25 MISURE CAUTELARI. Vasta operazione di polizia a Vignola, in azione anche l’elicotteroNon è escluso si tratti di una operazione contro una banda di professionisti in furti e rapine ... msn.com Bari, maxi operazione di Polizia a Carbonara e Ceglie del Campo: perquisizioni contro criminalità diffusaL’operazione è stata disposta dal Questore e rientra nelle azioni di contrasto ai recenti episodi criminosi nella città, in particolare: l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione a ... giornaledipuglia.com Registri ufficiali delle sanzioni, documenti societari e atti catastali indicano una vasta rete finanziaria forse legata al nuovo leader supremo iraniano. https://l.euronews.com/vBTz facebook Prezioso in tutte le sue forme, offre una vasta gamma di risultati sulla pelle; adatto a ogni step della routine, è utilizzato in forma di acqua, olio, polvere e altre versioni anche in Occidente x.com