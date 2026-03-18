Vasta operazione di polizia a Vignola uditi spari in azione anche l’elicottero | cosa sta succedendo

Da ilrestodelcarlino.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio, la polizia di Stato ha condotto un’ampia operazione nella zona industriale di Vignola, durante la quale sono stati uditi diversi colpi di arma da fuoco e sono stati impiegati anche un elicottero e diverse forze sul campo. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine, che stanno monitorando la zona senza fornire dettagli aggiuntivi.

Modena, 18 marzo 2026 – La polizia di Stato ha avviato questo pomeriggio una vasta operazione nella zona industriale di Vignola. Sul posto è stato visto anche l’elicottero della polizia di Stato. Non è al momento chiaro del perché sia scattato un tale dispiegamento, ma non è escluso che l’operazione possa riguardare una banda di professionisti in furti e rapine, ipotesi che prende semprè più corpo col passare dei minuti. Nella zona stati uditi anche colpi di arma da fuoco. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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