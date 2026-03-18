Vasta operazione di polizia a Vignola in azione anche l’elicottero

Oggi pomeriggio, la polizia di Stato ha effettuato un’ampia operazione nella zona industriale di Vignola, coinvolgendo anche un elicottero sul territorio. L’intervento ha visto diverse forze di polizia impegnate sul campo, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle eventuali persone o obiettivi coinvolti. La situazione è attualmente sotto controllo e le forze dell’ordine sono ancora sul posto.

Modena, 18 marzo 2026 – La polizia di Stato ha avviato questo pomeriggio una vasta operazione nella zona industriale di Vignola. Sul posto è stato visto anche l’elicottero della polizia di Stato. Non è al momento chiaro del perché sia scattato un tale dispiegamento, ma non è escluso che l’operazione possa riguardare una banda di professionisti in furti e rapine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasta operazione di polizia a Vignola, in azione anche l’elicottero Articoli correlati Un incendio minaccia le abitazioni, vigili del fuoco in azione nell’aretino. Arriva anche l’elicotteroPieve Santo Stefano (Arezzo), 7 marzo 2026 – Un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, sabato 7 marzo, ha interessato i boschi in località... Leggi anche: Tratto in salvo nella notte l'uomo precipitato in un canalone per 80 metri: in azione anche un elicottero dell'Aeronautica Una raccolta di contenuti su Vasta operazione di polizia a Vignola... Temi più discussi: Venticinque arresti all'alba per droga e intimidazioni: 150 agenti in azione; Maxi operazione antidroga, traffico ferroviario bloccato; Maxi operazione antidroga, 25 arresti della Polizia; TRAFFICO DI DROGA NELLA CITTÀ BIANCA: MAXI OPERAZIONE DELLA POLIZIA, 25 MISURE CAUTELARI. Vasta operazione di polizia a Vignola, in azione anche l’elicotteroModena, 18 marzo 2026 – La polizia di Stato ha avviato questo pomeriggio una vasta operazione nella zona industriale di Vignola. Sul posto è stato visto anche l’elicottero della polizia di Stato. Non ... ilrestodelcarlino.it Bari, maxi operazione di Polizia a Carbonara e Ceglie del Campo: perquisizioni contro criminalità diffusaL’operazione è stata disposta dal Questore e rientra nelle azioni di contrasto ai recenti episodi criminosi nella città, in particolare: l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione a ... giornaledipuglia.com Registri ufficiali delle sanzioni, documenti societari e atti catastali indicano una vasta rete finanziaria forse legata al nuovo leader supremo iraniano. https://l.euronews.com/vBTz facebook Prezioso in tutte le sue forme, offre una vasta gamma di risultati sulla pelle; adatto a ogni step della routine, è utilizzato in forma di acqua, olio, polvere e altre versioni anche in Occidente x.com