Vasta operazione di polizia a Vignola in azione anche l’elicottero | cosa sta succedendo

Oggi pomeriggio, la polizia di Stato ha lanciato un’ampia operazione nella zona industriale di Vignola, coinvolgendo anche un elicottero. Diverse forze sono intervenute sul territorio, ma al momento non sono stati resi noti i dettagli specifici dell’intervento. La zona è stata messa sotto controllo e le autorità stanno monitorando la situazione.

Modena, 18 marzo 2026 – La polizia di Stato ha avviato questo pomeriggio una vasta operazione nella zona industriale di Vignola. Sul posto è stato visto anche l’elicottero della polizia di Stato. Non è al momento chiaro del perché sia scattato un tale dispiegamento, ma non è escluso che l’operazione possa riguardare una banda di professionisti in furti e rapine. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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