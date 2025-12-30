Trattori in azione all' ex macello | che cosa sta succedendo nel vecchio mattatoio di Monza
Nel vecchio mattatoio di Monza, i trattori sono stati avviati, attirando l’attenzione dei residenti. La presenza di macchinari agricoli in questa zona ha suscitato curiosità e domande sulla futura destinazione dell’area. Questo intervento segna un cambiamento nel paesaggio urbano, mentre la comunità osserva con interesse le operazioni in corso presso l’ex macello.
Il rumore dei trattori non è passato inosservato e i residenti sono corsi in strada per vedere che cosa stava accadendo. Telefonini alla mano hanno immortalato gli operai all’opera, postando video e foto sui social. Sollevando anche polemiche. La denuncia dell'ex assessoraÈ l’ex assessora. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Trattori in azione all'ex macello: che cosa sta succedendo nel vecchio mattatoio di Monza - I cittadini allarmati hanno segnalato la presenza delle ruspe, ma dal Comune arrivano spiegazioni e rassicurazioni
