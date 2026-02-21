L’inchiesta a Comacchio Atti e telefoni al vaglio Focus su due fideiussioni per circa cinque milioni
Gli investigatori stanno analizzando una vasta quantità di documenti e telefoni sequestrati a Comacchio, dopo un'operazione della Guardia di Finanza. La vicenda riguarda due fideiussioni di circa cinque milioni di euro, oggetto di approfondimenti. Le indagini si concentrano sui rapporti finanziari e le attività svolte dal municipio locale. Si cercano elementi che possano chiarire eventuali irregolarità nelle operazioni bancarie legate alle fideiussioni. La magistratura continua a seguire da vicino questa pista.
A tre giorni dal blitz della guardia di finanza in municipio a Comacchio e in altre sedi, gli inquirenti sono al lavoro per vagliare l’importante mole di documentazione acquisita. Tutte carte che dovranno aiutare procura e fiamme gialle a fare luce sulla vicenda nata da un esposto di un’associazione ambientalista re e legata in qualche modo al progetto per la realizzazione di un camping a Porto Garibaldi (in particolare a due fideiussioni nell’ambito di quel piano) e a dei lavori di ristrutturazione con il Superbonus 110%. In via Mentessi, già da tempo, è aperto un fascicolo che vede iscritti sei nomi (due imprenditori, un notaio, un dirigente del Comune lagunare, il legale rappresentante di una società immobiliare e un ingegnere consulente).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti discussi: L’inchiesta a Comacchio. Atti e telefoni al vaglio. Focus su due fideiussioni per circa cinque milioni; Blitz della Gdf in Comune a Comacchio per inchiesta sul Superbonus; Truffa e corruzione, finanzieri in municipio a Comacchio; Perquisizioni della Finanza a Comacchio, militari anche in municipio.
