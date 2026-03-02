Durante questa estate, Vasco Rossi intraprenderà un tour chiamato ‘Green Rock’, promosso da Live Nation e Coop Alleanza 3. Il progetto prevede la piantumazione di alberi e l’attenzione alle pratiche di antispreco. Questa iniziativa si inserisce nelle attività dell’artista per promuovere pratiche più sostenibili durante le sue performance in varie città.

MILANO – Il tour di questa estate di Vasco Rossi non sarà solo rock ma Green Rock: questo infatti è il nome del progetto realizzato da Live Nation e Coop Alleanza 3.0 per unire alla musica la cura dell’ambiente e la lotta allo spreco alimentare. Giorni prima dell’arrivo del tour (che partirà da Rimini il 30 maggio, con soundcheck solo per i fan il giorno prima, e continuerà poi con tappe a Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine), infatti, ci saranno una serie di azioni per la cura del verde come la pulizia di sentieri e parchi e la piantumazione di alberelli e piantine coinvolgendo soci della cooperativa e realtà del territorio. Le aree... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Alberi piantati e attenzione antispreco, il tour di Vasco è ‘Green Rock’

Il doppio spreco di via Panaro: alberi piantati e subito morti, adesso verranno sostituitiChe fine hanno fatto gli alberi di via Panaro, nel cuore del quartiere Trieste-Salario? Abbattuti a inizio maggio 2025 perché malati, successivamente...

Leggi anche: Cresce il verde pubblico. Patto Comune-Anas: piantati 79 nuovi alberi

Una selezione di notizie su Green Rock

Temi più discussi: Alberi piantati e attenzione antispreco, il tour di Vasco è 'Green Rock!'; Alberi piantati e attenzione antispreco, il tour di Vasco è 'Green Rock!'; Il mercato dell’auto cresce del 14% a febbraio, Stellantis il doppio.

Alberi piantati e attenzione antispreco, il tour di Vasco è 'Green Rock!'(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Il tour di questa estate di Vasco Rossi non sarà solo rock ma Green Rock!, questo infatti è il nome del progetto realizzato da Live Nation e Coop Alleanza 3.0 per unire alla ... msn.com

Vasco Live 2026, chiamatelo green rock: ad Ancona grazie al tour del rocker di Zocca saranno piantati alberi, ripuliti sentieri e curato il verde urbanoVasco Live 2026, il Rock è verde: un progetto che porta l’impegno per l’ambiente sotto il palco, rendendolo visibile e partecipato. Azioni semplici e visibili, ... corriereadriatico.it

Vasco Rossi e il Green Rock, il nuovo tour trasforma la sostenibilità in un gesto collettivo - facebook.com facebook

Il Green Rock di Vasco x.com