Dal 26 marzo al 26 giugno presso Il Basso, spazio dedicato all’arte contemporanea, si terrà la mostra Vapore sul vetro di Daniele Radini Tedeschi. L’esposizione presenta le opere dell’artista, che si concentrano sull’uso del vetro e delle atmosfere di vapore. L’evento coinvolge il pubblico in un percorso visivo che esplora le possibilità espressive di questi materiali.

è la mostra di Daniele Radini Tedeschi che si terrà presso Il Basso, spazio di ricerca e avanguardia artistica, dal 26 marzo al 26 giugno. Il titolo richiama la prospettiva di visione che accompagnerà lo spettatore in un viaggio a luci soffuse o piuttosto dietro a un finestrino umido, appannato dalla condensa. Il vapore disvela la realtà nei suoi tratti essenziali, ridotta all’osso. Figure, personaggi, scene che rinunciano all’esistenza: cemento, periferie, vite marginali di vagabondi, rom, alcolisti e punk, notturni urbani, piscine svuotate d’inverno, ritratti della depressione e del lutto. In questi paesaggi desolati, che sembrano non concedere scampo, affiora tuttavia un barlume di felicità: un abbraccio, un primo bacio, piccoli miracoli che si accendono come prodigi dentro un mondo in frantumi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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