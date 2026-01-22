Roma-Stoccarda città blindata per la partita | sequestrate bottiglie di vetro e aste metalliche ai tifosi tedeschi

Roma e Stoccarda si preparano alla partita dell'Olimpico, con controlli rafforzati e misure di sicurezza stringenti. Le autorità hanno sequestrato bottiglie di vetro e aste metalliche ai tifosi tedeschi per garantire la sicurezza di tutti. La capitale si presenta con misure preventive atte a prevenire eventuali incidenti, mantenendo alta l’attenzione prima dell’inizio dell’incontro.

Cancelli aperti allo stadio Olimpico a meno di due ore all'inizio della partita fra Stoccarda e Roma, la capitale resta blindata: controlli a tappeto da questa mattina.🔗 Leggi su Fanpage.it Calcio: controlli per Roma-Stoccarda, trovati su pullman bottiglie vetro vuote ed aste metallicheQuesta mattina alle 9:00, la Questura di Roma ha avviato controlli preventivi in vista della partita internazionale tra As Roma e VfB Stoccarda. Roma-Stoccarda, Polizia blocca pullman ultras carichi di bottiglie vuote e aste metallicheIn vista della partita Roma-Stoccarda allo Stadio Olimpico, le forze di polizia hanno effettuato controlli alle tifoserie, sequestrando bottiglie di vetro vuote e aste metalliche dai pullman ultras. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Europa League: sequestri e identificazioni ultras Stoccarda a Roma; Roma blindata per Roma-Stoccarda: scatta il piano sicurezza: sette pullman a rischio finiscono sotto controllo; Europa League Roma-Stoccarda | Capitale blindata e tifosi tedeschi intercettati. Roma-Stoccarda, scontri tra ultrà in centro: Olimpico blindatoDoveva essere una semplice notte d’attesa, l’ennesima vigilia europea con la città che si riempie di sciarpe, cori e curiosità. Invece Roma si è svegliata con un’altra storia: due tifosi tedeschi aggr ... msn.com Roma Stoccarda, timori per i 4.500 tedeschi e il legame col Feyenoord. Sequestrate mazze ai caselli. Giallorossi osservati speciali dalla UefaRoma Stoccarda, timori per i 4.500 tedeschi e il legame col Feyenoord. Sequestrate mazze ai caselli. Giallorossi osservati speciali dalla Uefa È una vigilia di allarme rosso quella che avvolge l’avvic ... calcionews24.com Roma-Stoccarda: oltre 3 mila tifosi ospiti al meeting point a Villa Borghese - facebook.com facebook #Roma- #Stoccarda, allerta alta: il corteo dei tedeschi in centro e tutte le informazioni prima della partita x.com

