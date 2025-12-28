La Valsa Group fa sul serio E torna l’effetto PalaPanini

Comincia a farsi molto seria la candidatura di Modena Volley per il quarto posto in regular season, con un ruolino di marcia che non mente e dà poco spazio ai dubbi, soprattutto nei confronti con le squadre che stanno dietro in classifica: certo, pesano sul piatto della bilancia quei match point non sfruttati a Milano e soprattutto a Cisterna, ma con le squadre che li seguono in graduatoria i gialloblù hanno sempre fatto punti, perso in sole due occasioni (Milano e Cisterna appunto), e in casa hanno sempre fatto bottino pieno, andandosi a prendere anche i tre punti a Verona, la squadra immediatamente davanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

