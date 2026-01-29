Volley femminile Vallefoglia ipoteca le semifinali di Challenge Cup | Giovannini e Omoruyi spalleggiano Bici

Vallefoglia si avvicina alle semifinali di Challenge Cup nel volley femminile. La squadra, alla sua prima partecipazione internazionale, ha già mottato un passo deciso verso le ultime fasi del torneo. Giovannini e Omoruyi hanno dato una mano a Bici, e ora il sogno di proseguire è più vicino.

Vallefoglia prosegue nel proprio brillante cammino europeo, alla sua prima apparizione in eventi internazionali, ipotecando la qualificazione alle semifinali della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione continentale per importanza. Le marchigiane hanno sconfitto l'Emalsa Gran Canaria con un secco 3-0 (25-21; 25-20; 25-17) a domicilio nell'andata dei quarti di finale e ora avranno bisogno di conquistare due set nel ritorno casalingo per chiudere i conti. Le Tigri hanno rispettato il pronostico della vigilia in terra spagnola, facendo la differenza nel cuore dei tre set e chiudendo i conti in 86 minuti di gioco senza particolari patemi d'animo.

