Vallefoglia si qualificata ai quarti di finale della Challenge Cup di volley femminile dopo aver battuto il Fatum Nyíregyháza con un punteggio di 3-0. La squadra ha confermato il risultato dell’andata, dimostrando solidità e determinazione. Omoruyi ha contribuito alla vittoria con doppia cifra di punti, aiutando il team a ottenere un risultato importante in una competizione europea.

Vallefoglia ha sconfitto il Fatum Nyíregyháza con uno schiacciante 3-0 (25-17; 25-13; 25-19), replicando così il risultato ottenuto nell’andata disputata settimana scorsa in trasferta e staccando il biglietto per i quarti di finale della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Dopo aver prevalso contro l’AEK Atene soltanto al golden set, la compagine marchigiana ha ingranato nella sua prima avventura in campo continentale e non ha concesso set alle poco quotate ungheresi. La sesta forza della Serie A1, reduce da sette affermazioni consecutive in campionato, ha allungato già nelle battute iniziali dei tre set di fronte al proprio pubblico del Palacampanaro di Pesaro e ha chiuso i conti in appena 63 minuti di gioco, mettendo in mostra una schiacciante superiorità agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vallefoglia sbriga la pratica Fatum e si regala i quarti di Challenge Cup, Omoruyi in doppia cifra

Leggi anche: Vallefoglia firma la rimonta da urlo: golden set dominato, Omoruyi memorabile in Challenge Cup

Leggi anche: Volley femminile, Vallefoglia corsara in Ungheria con Bici e Giovannini: ipotecati i quarti di Challenge Cup

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Vallefoglia sbriga la pratica Fatum e si regala i quarti di Challenge Cup, Omoruyi in doppia cifra - Vallefoglia ha sconfitto il Fatum Nyíregyháza con uno schiacciante 3- oasport.it