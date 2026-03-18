Vallefoglia ha vinto la Challenge Cup! L’Italia esulta in Europa

Vallefoglia ha conquistato la Challenge Cup 2026 di pallavolo femminile, diventando la prima squadra italiana a vincere un trofeo europeo in questa stagione. La squadra ha ottenuto la vittoria nella finale, portando a casa il titolo e facendo festeggiare l’Italia nel panorama internazionale. La partita si è conclusa con il successo di Vallefoglia, che ha superato gli avversari nel corso della finale.

Vallefoglia ha vinto il primo trofeo europeo per l’Italia di tutta la stagione: l’Italia può esultare dopo il successo di questa sera Vallefoglia ha vinto la Challenge Cup 2026 di volley femminile. E non è affatto un risultato scontato. Non sarà la massima competizione europea per quanto riguarda il volley femminile, ma è comunque la terza competizione dopo la Champions League e la CEV Cup. La vittoria è di quelle pesanti, perché vale un trofeo e perché è arrivata ad Atene contro il Panathinaikos per 3-0. La partita è stata caratterizzata dalla netta superiorità da parte delle italiane, con i risultati di 25-20, 27-25, 25-16 nella finale di ritorno. 🔗 Leggi su Sportface.it

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