Vallefoglia-Kaposvári Pistola | La Challenge Cup si vince in campo

Vallefoglia-Kaposvári, Pistola ha deciso di puntare tutto sulla vittoria in campo. La partita, che si gioca al PalaMegabox di Pesaro, rappresenta l’ultimo ostacolo per la qualificazione alla Challenge Cup. La squadra locale si prepara a dare il massimo, consapevole che ogni punto conta. Le atlete sono pronte a scendere in campo con determinazione, in cerca di un risultato che possa cambiare le sorti della stagione.

La sfida decisiva per la stagione prende forma al PalaMegabox di Pesaro: la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia affronta le avversarie ungheresi del Kaposvári per accedere alle finali di Challenge Cup. L’esito dell’incontro stabilirà chi proseguirà la corsa verso la fase conclusiva in programma l’11 e il 18 marzo, con la formula dell’andata e ritorno. La gara si presenta come la più importante della storia recente della squadra, capace di ribaltare i risultati dell’andata e di fronteggiare una formazione pronta a dare battaglia nel fortino di casa. La sfida è in programma mercoledì 25 febbraio alle 20:00 al PalaMegabox di Pesaro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Pallavolo Challenge F – Vallefoglia ad un passo da una finale storica. Pistola: Non possiamo gestire o fare calcoli, dobbiamo portare a casa la vittoriaMercoledì 25 febbraio alle ore 20, presso il PalaMegabox di Pesaro, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia affronterà le ungheresi del KHG Kaposvári nella gara di ritorno della semifinale di Challe ... ivolleymagazine.it

Challenge Cup: Vallefoglia sfida il KHG Kaposvári per entrare in finaleLa squadra di Pistola, che nella semifinale di andata ha vinto al tie break in Ungheria, ospita la gara di ritorno al PalaMegabox per conquistare le sfide decisive per la conquista del trofeo in progr ... corrieredellosport.it

