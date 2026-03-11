LIVE Vallefoglia-Panathinaikos Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA | le tigri a Pesaro a caccia del successo nella finale d’andata

Alle 18 si gioca la partita tra Zeren Spor Ankara e Conegliano di volley femminile, mentre a Pesaro si svolge la finale d’andata della Challenge Cup femminile 2026 tra Vallefoglia e Panathinaikos. La sfida tra le due squadre italiane e le greche si svolge in diretta, con le tifoserie pronte a sostenere le proprie formazioni in questa fase della competizione.

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Panathinaikos, andata della finale di Challenge Cup 2026. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro andrà in scena l'atto conclusivo della terza Coppa europea per importanza.