LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-3 Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA | STORICHE!! Le Tigri trionfano ad Atene e vincono il titolo

Le Tigri hanno ottenuto una vittoria storica ad Atene, battendo il Panathinaikos per 3-0 e conquistando il titolo nella Challenge Cup femminile 2026. La partita tra le due squadre si è svolta in diretta, con aggiornamenti disponibili anche per la sfida tra Conegliano e Ankara, in programma dalle 20. La gara ha segnato un traguardo importante per la squadra vincitrice.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 19.50 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Panthinaikos-Vallefoglia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 19.48 Non è finita la serata di grande pallavolo qui su OA Sport dove potrete seguire la DIRETTA LIVE testuale della gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile tra Conegliano e Zeren Ankara con le pantere che ripartono dal 3-0. A partire dalle 21.50 sul nostro canale YouTube andrà in onda Volley Night con Katja Eckl ed Osmany Juantorena ospiti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-3, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: STORICHE!! Le Tigri trionfano ad Atene e vincono il titolo Articoli correlati LIVE Vallefoglia-Panathinaikos, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le tigri a Pesaro a caccia del successo nella finale d’andataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. LIVE Panathinaikos-Vallefoglia, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio il titolo nella finale di ritornoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra... Una raccolta di contenuti su LIVE Panathinaikos Vallefoglia 0 3... Temi più discussi: LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 3-2, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Megabox la spunta al tie-break nella finale d’andata!; Finale andata | Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Panathinaikos CEV Challenge Cup (F); Coppe europee – Vallefoglia in Grecia per il sogno Challenge Cup, Chieri e Conegliano ospitano Dresda ed Ankara; Vallefoglia lotta, suda, si rialza e batte il Panathinaikos! Bici sublime in Challenge Cup, la finale d’andata è delle Tigri. LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-2, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: la Megabox cerca l’allungo decisivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ANKARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 23-14 Diagonale vincente di Lampkwoska da ... oasport.it Panathinaikos-Vallefoglia stasera in tv, Challenge Cup volley femminile 2026: orario finale ritorno, programma, streamingVallefoglia ha sconfitto il Panathinaikos al tie-break in occasione della finale d'andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione ... oasport.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. Beéle · no tiene sentido. WARM UP PANATHINAIKOS-VALLEFOGLIA Alle 18 ora italiana (19 locali ), al via la Finale di ritorno di Challenge Cup tra Panathinaikos e @megaboxvolley, si parte dal 3-2 dell’andata i facebook Coppe europee – Conegliano e Scandicci da urlo: 3-0 ad Ankara e Fenerbahce! Vallefoglia vince 3-2 il primo atto contro il Panathinaikos Leggi la news x.com