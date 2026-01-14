Eurolega la Virtus vola negli Emirati Arabi | si gioca il confronto diretto con Dubai per i play-in

La Virtus Bologna si prepara a disputare una importante trasferta negli Emirati Arabi, affrontando Dubai in una partita decisiva per la qualificazione ai play-in di Eurolega. La sfida rappresenta un’occasione chiave per entrambe le squadre nella corsa alla postseason, in un contesto di grande equilibrio in classifica. Un incontro che richiede attenzione e concentrazione, fondamentale per le ambizioni dei bolognesi in questa fase della competizione.

Bologna, 14 gennaio 2026 – E’ la trasferta più lunga della stagione, ma è anche il confronto tra due squadre in piena lotta per la zona play-in. Domani pomeriggio alle 17 la Virtus scende in campo alla Coca-Cola Arena per affrontare Dubai Basketball, in un confronto diretto. “Domani sarà una partita difficile, contro una squadra come Dubai che gioca veramente bene, specialmente qua in casa - sottolinea coach Dusko Ivanovic - Questa partita sarà complessa per noi perché dopo questo lungo viaggio dovremo farci trovare pronti per affrontare una partita di tale difficoltà. Specialmente alcuni giocatori saranno maggiormente responsabilizzati dato che gli sarà richiesto di giocare in posizioni diverse ”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

