Solo 1.200 pezzi in Italia | l’uovo di Pasqua Lindt al cioccolato di Dubai va a ruba dal 13 marzo

Dal 13 marzo, in Italia, l’uovo di Pasqua Lindt al cioccolato di Dubai sta andando rapidamente esaurito. La limited edition, chiamata Dubai Style Chocolate, viene venduta in appena 1.200 pezzi e rappresenta una novità nel mercato italiano. La produzione limitata e la richiesta elevata hanno portato a un rapido esaurimento delle scorte disponibili.

Lindt porta il trend del cioccolato di Dubai nella tradizione pasquale italiana con una limited edition destinata a esaurirsi rapidamente: l'Uovo Lindt Dubai Style Chocolate sarà disponibile in soli 1.200 esemplari in tutta Italia a partire dal 13 marzo 2026, esclusivamente nei negozi Lindt e sul sito ufficiale Lindt.it. Per chi non avesse ancora familiarità con questo fenomeno globale, il cosiddetto cioccolato di Dubai è esploso tra il 2023 e il 2024, partendo da una pasticceria emiratina e conquistando milioni di persone sui social network. Il segreto del suo successo risiede in una combinazione particolare: un ripieno cremoso di pasta di pistacchi mescolata al kadayif, una sottile pasta croccante dalle origini mediorientali tradizionalmente utilizzata in dolci come il künefe.