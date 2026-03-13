7×7=49 | 49 slide salvano la memoria ordinaria

A Bergamo, nello spazio espositivo SANBE15C, si sta organizzando un evento che unisce passato e percezione moderna attraverso il progetto Memory Is Not A File. Durante l’incontro, verranno presentate 49 slide che mirano a preservare la memoria ordinaria, offrendo uno sguardo sulla relazione tra ricordo e rappresentazione visuale. L’evento si svolge in un contesto dedicato all’arte e alla cultura.

Nel cuore di Bergamo, allo spazio espositivo SANBE15C, si sta preparando un incontro tra il passato e la percezione contemporanea attraverso il progetto Memory Is Not A File. La mostra 7×7=49, curata da Damiano Carrara, propone un percorso unico che trasforma fotografie vernacolari in un'esperienza emotiva condivisa. L'iniziativa, prevista dal 19 al 27 marzo 2026, invita i visitatori a fruire di sette immagini al giorno per una settimana intera, esplorando temi come la quiete, il lavoro e la vita domestica attraverso le diapositive Kodachrome. L'evento si distingue per la sua struttura temporale: ogni giornata porta con sé un tema specifico, creando un calendario di emozioni che va oltre la semplice esposizione statica.