Uomini e donne Tina Cippolari e la furibonda lite in studio | Codardo

La prima puntata del 2026 di "Uomini e Donne" è tornata con un clima tesissimo, dominata dal triangolo amoroso tra la tronista Cristiana Anania e i corteggiatori Federico Cotugno ed Ernesto. Al centro della puntata le esterne in cui Cristiana bacia Federico, che hanno esasperato Ernesto al punto da indurlo ad abbandonare lo studio. La tronista ha manifestato l'intenzione di seguirlo, scatenando la reazione furiosa di Federico, che ha minacciato di lasciare definitivamente il programma, percependo la scelta come un affronto personale. A quel punto è intervenuta Tina Cipollari con uno dei suoi attacchi più duri: ha definito Federico "un ragazzino viziato", "insicuro", "prepotente", "finto" e "codardo", accusandolo di ricattare Cristiana ("Se vai da Ernesto me ne vado").

