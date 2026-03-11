Durante il trono Over, Tina Cipollari ha commentato duramente Sebastiano Mignosa, definendolo una persona ignobile. Nel frattempo, Elisabetta ha rivelato che Sebastiano le aveva chiesto di abbandonare il programma e trasferirsi con lui all’Elba. La discussione si è accesa tra i protagonisti, mentre i dettagli sulla vicenda continuano a essere al centro dell’attenzione.

Clamorosa rivelazione nel trono Over: Elisabetta racconta che Sebastiano le aveva chiesto di lasciare il programma e andare a vivere insieme all'Elba. La presenza di altre donne però scatena il caos in studio. Oggi, mercoledì 11 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria de Filippi alla conduzione, Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone di opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco. Nel nuovo appuntamento, tutto dedicato al Trono Over, Elisabetta Gigante è uscita dallo studio dopo un litigio con Sebastiano Mignosa. Elisabetta smaschera Sebastiano: la proposta di lasciare il programma Dopo una piccola pausa tornano al centro dello studio Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e donne, Tina Cipollari contro Sebastiano Mignosa: "Sei una persona ignobile"

Articoli correlati

Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa in ospedale: messaggio per Elisabetta?Momento delicato per Sebastiano Mignosa, discusso volto del trono over di Uomini e Donne.

Leggi anche: Tina Cipollari contro Federico a Uomini e Donne: “Se non mi calmo, cosa fai?”, interviene Maria De Filippi

Aggiornamenti e notizie su Tina Cipollari

Temi più discussi: Uomini e Donne, Tina e Gianni duri contro Cinzia: Devi lasciare il programma; Uomini e Donne: Gemma invita Davide, Barbara lo stronca, Tina interviene e scoppia il caos; Uomini e Donne, Tina attacca la Tronista Sara Gaudenzi: Hai sempre la stessa espressione... sei un Iceberg!; Uomini e Donne, la puntata più folle di sempre: Fatevi i ca*** vostri, Cinza e Mario in rivolta contro gli opinionisti.

Tina Cipollari smaschera Sebastiano: confessione choc su Elisabetta a Uomini e Donne| Uomo ignobile!Tina Cipollari smaschera Sebastiano: confessione choc su Elisabetta a Uomini e Donne: Uomo ignobile! Ecco perché le hai chiesto di uscire Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa attaccato da Tina ... ilsussidiario.net

Uomini e Donne, anticipazioni 11 marzo: caos per Cinzia, studio diviso e tensioni nel Trono OverNuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La puntata di oggi si preannuncia molto movimentata: al centro dello studio torna il caso di ... ilmessaggero.it

«Hai sempre la stessa espressione. Un ragazzo ti racconta una parte difficile della sua vita e tu non batti ciglio». Le parole di Tina Cipollari risuonano ancora nello studio dopo quel confronto acceso che ha visto protagonista Sara Gaudenzi nella puntata del 9 - facebook.com facebook