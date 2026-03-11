Uomini e donne Tina Cipollari contro Sebastiano Mignosa | Sei una persona ignobile
Durante il trono Over, Tina Cipollari ha commentato duramente Sebastiano Mignosa, definendolo una persona ignobile. Nel frattempo, Elisabetta ha rivelato che Sebastiano le aveva chiesto di abbandonare il programma e trasferirsi con lui all’Elba. La discussione si è accesa tra i protagonisti, mentre i dettagli sulla vicenda continuano a essere al centro dell’attenzione.
Clamorosa rivelazione nel trono Over: Elisabetta racconta che Sebastiano le aveva chiesto di lasciare il programma e andare a vivere insieme all'Elba. La presenza di altre donne però scatena il caos in studio. Oggi, mercoledì 11 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con Maria de Filippi alla conduzione, Tina Cipollari e Gianni Sperti seduti sulle poltrone di opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco. Nel nuovo appuntamento, tutto dedicato al Trono Over, Elisabetta Gigante è uscita dallo studio dopo un litigio con Sebastiano Mignosa. Elisabetta smaschera Sebastiano: la proposta di lasciare il programma Dopo una piccola pausa tornano al centro dello studio Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
