Il testo presenta un'introduzione a un viaggio attraverso gli universi creativi di Stefano Ricci, un artista la cui produzione artistica si distingue per la stratificazione e la mescolanza di molteplici dimensioni. La narrazione si concentra sulle caratteristiche dei suoi mondi poetici, evidenziando la complessità e la varietà delle sue opere senza entrare in analisi o interpretazioni.

Tv Fuori Orario Rai3 dedica la notte del 15 marzo all'artista. Una raccolta di film che mescolano suggestioni e immaginari Tv Fuori Orario Rai3 dedica la notte del 15 marzo all'artista. Una raccolta di film che mescolano suggestioni e immaginari Definire Stefano Ricci è quasi impossibile, i suoi universi poetici stratificano, mescolano, uniscono, viaggiano fra più dimensioni per vocazione. E questa è la loro potente bellezza che non ha bisogno di trucchi perché tutto si racchiude nel gesto semplice (e meraviglioso) di un fare che diventa forma. Artista, disegnatore per riviste italiane e internazionali, editore, Ricci ha anche realizzato videoclip, sigle per festival (sua quella di Filmmaker 2025) e ha collaborato con molti artisti fra cui Martone e Capossela. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Il tempo del disegno», un viaggio fra gli universi di Stefano Ricci

