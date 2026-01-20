Metal detector nelle scuole Frassinetti | Patente sospesa o permesso di soggiorno revocato per chi è sorpreso con coltelli

Il sottosegretario all'Istruzione, Paola Frassinetti, ha annunciato l’introduzione di metal detector nelle scuole italiane, con sanzioni per chi viene trovato in possesso di coltelli. In particolare, sono previste la sospensione della patente o la revoca del permesso di soggiorno per i responsabili. Questa misura fa parte del pacchetto sicurezza in discussione al Consiglio dei Ministri, come spiegato durante la trasmissione

Il sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, interviene a Sky TG24 durante la trasmissione “Timeline” per illustrare il pacchetto sicurezza in discussione al Consiglio dei Ministri. Le misure nascono in risposta alla diffusione delle armi da taglio tra i giovani e i giovanissimi, un fenomeno che ha trovato drammatica conferma nell’episodio dell’istituto professionale Domenico Chiodo della Spezia, dove lo studente diciannovenne Abanoub Youssef è stato ucciso da un coetaneo con un coltello da 22 centimetri di lama. La scuola rappresenta uno specchio della società e la violenza giovanile può riverberarsi anche all’interno delle mura scolastiche.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

«Ora metal detector nelle scuole», Valditara sui coltelli in classe. Il piano del governo: multe alle famiglie, via la patente e «basta genitori amici dei figli»Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un nuovo piano contro la violenza in classe, tra cui l’introduzione di metal detector e misure più stringentie.

Metal detector nelle scuole italiane come negli USA: via patente e passaporto se ti trovano con un coltelloIn seguito alla tragica perdita di Abanoub Youssef, il governo italiano ha adottato nuove misure di sicurezza nelle scuole, tra cui l’uso di metal detector.

Si parla di divieto di porto di coltelli e lame, con sanzioni amministrative applicabili immediatamente, multe per i genitori e per chi vende coltelli ai minori, metal detector a scuola per impedire la circolazione di coltelli. facebook

