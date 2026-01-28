Luigi Norfini e l’arte del Risorgimento | percorso nella pittura di un interprete dell’Italia unita

La mostra su Luigi Norfini apre le porte a Lucca e Pescia, portando i visitatori nel cuore dell’Italia del Risorgimento. L’esposizione, inaugurata il 20 dicembre, si snoda tra i Musei Nazionali di Lucca e il Museo Palazzo Galeotti di Pescia, e resterà aperta fino ad aprile 2026. Norfini, pittore di corte e interprete dell’epoca, viene così riscoperto come protagonista di un’arte che ha raccontato l’Italia che si univa.

La mostra "Il pittore del Re. Luigi Norfini nell'Italia del Risorgimento", inaugurata il 20 dicembre presso i Musei Nazionali di Lucca nella Casermetta di Villa Guinigi, nelle sale di Palazzo Mansi e all'interno del Museo Palazzo Galeotti di Pescia, sarà aperta al pubblico fino al 26 aprile 2026. Luigi Norfini, pittore e maestro dell'Ottocento Italiano, fu anche un grande patriota ed interprete del suo tempo. Studiò all'Accademia di Belle Arti di Firenze con Giuseppe Bezzuoli e Luigi Mussini vivendo il fermento culturale della toscana ottocentesca. Partecipò attivamente alle battaglie storiche del periodo risorgimentale dedicando le sue creazioni pittoriche ai combattimenti di Novara, Palestro e San Martino.

