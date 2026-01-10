Uniqlo registra una crescita smisurata | doppia cifra per il brand giapponese

Uniqlo, marchio giapponese noto per l’abbigliamento pratico e funzionale, sta registrando una crescita significativa, con risultati a doppia cifra. Questo sviluppo riflette la forte domanda e l’espansione continua del brand sul mercato globale, confermando la sua posizione come uno dei principali attori nel settore dell’abbigliamento.

Uno dei brand di abbigliamento pratico tra le più famose al mondo sta andando avanti con numeri da record. La giapponese Uniqlo ha infatti registrato nell'ultimo trimestre una crescita a doppia cifra del proprio fatturato in Europa. Il marchio ha chiuso il primo trimestre del suo esercizio fiscale sfalsato a fine novembre, con vendite complessive cresciute di quasi il 15% su base annua, fino a 1.028 miliardi di yen (5,6 miliardi di euro). Uniqlo registra una crescita da record. Stando ai dati, il gruppo ha registrato un balzo delle vendite del 34%, favorito anche da tassi di cambio vantaggiosi, a 134 miliardi di yen (730 milioni di euro).

