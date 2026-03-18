Unimpresa schierata per il Sì | La riforma ammoderna gli snodi fondamentali dell’ordinamento giudiziario

Unimpresa ha annunciato il proprio sostegno al Sì in vista del referendum del 22 e 23 marzo, inviando questa mattina un documento alle imprese associate. Il testo spiega dettagliatamente i punti chiave della Riforma e sottolinea l’esigenza di votare a favore. La posizione dell’organizzazione si concentra sulla modifica degli snodi fondamentali dell’ordinamento giudiziario.

Unimpresa schierata convintamente per il Sì alla consultazione referendaria del 22 e 23 marzo. Un documento inviato questa mattina alle imprese associate riassume punto per punto gli aspetti della Riforma e perché sia urgente votare a favore. “La riforma costituzionale sottoposta a referendum interviene sull’architettura della magistratura, con l’intento di ammodernare alcuni snodi dell’ordinamento: il modello di governo della magistratura e le sue regole di funzionamento; le funzioni esercitate dai magistrati (in particolare tra chi svolge funzioni requirenti e chi svolge funzioni giudicanti) e i meccanismi di organizzazione e... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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