Il Parlamento sta discutendo di un referendum che riguarda l'ordinamento giudiziario. Secondo un esponente politico, l'attuale sistema deriva dal fascismo ed è caratterizzato dal fatto che l'imputato viene considerato colpevole e che le carriere dei magistrati giudicanti e della pubblica accusa sono unite. La proposta in discussione mira a modificare queste strutture.

"L'attuale ordinamento giudiziario è quello voluto dal fascismo, cioè il processo dove l'imputato è considerato colpevole, dove c'è l'unione delle carriere, la carriera dei magistrati giudicanti è la carriera della stessa pubblica accusa. La settima disposizione transitoria della nostra Costituzione invitava i legislatori a cambiare quel modello per fare un modello legato al sistema democratico, modello lo stiamo cercando di cambiare adesso quel con la separazione delle carriere e levando assolutamente la politica dalla magistratura, perché troppa stessa politica ha infangato le toghe: noi siamo per la sacralità della toga, è una riforma per... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, Tajani: "Con il Sì cambiamo l'ordinamento giudiziario voluto dal fascismo"

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