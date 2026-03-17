Referendum Tajani | Con il Sì cambiamo l' ordinamento giudiziario voluto dal fascismo

Da iltempo.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento sta discutendo di un referendum che riguarda l'ordinamento giudiziario. Secondo un esponente politico, l'attuale sistema deriva dal fascismo ed è caratterizzato dal fatto che l'imputato viene considerato colpevole e che le carriere dei magistrati giudicanti e della pubblica accusa sono unite. La proposta in discussione mira a modificare queste strutture.

"L'attuale ordinamento giudiziario è quello voluto dal fascismo, cioè il processo dove l'imputato è considerato colpevole, dove c'è l'unione delle carriere, la carriera dei magistrati giudicanti è la carriera della stessa pubblica accusa. La settima disposizione transitoria della nostra Costituzione invitava i legislatori a cambiare quel modello per fare un modello legato al sistema democratico, modello lo stiamo cercando di cambiare adesso quel con la separazione delle carriere e levando assolutamente la politica dalla magistratura, perché troppa stessa politica ha infangato le toghe: noi siamo per la sacralità della toga, è una riforma per... 🔗 Leggi su Iltempo.it

referendum tajani con il s236 cambiamo l ordinamento giudiziario voluto dal fascismo
© Iltempo.it - Referendum, Tajani: "Con il Sì cambiamo l'ordinamento giudiziario voluto dal fascismo"

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, nasce a Pisa il comitato “Cittadini per il Sì - Cambiamo inSIeme”

Giustizia, Falcone nel 1991: “Occorre profonda trasformazione dell’ordinamento giudiziario, separare carriere di pm e giudici” - VIDEOQueste parole, tuttavia, non possono però essere lette alla luce del referendum oggi in discussione.

Aggiornamenti e notizie su Referendum Tajani Con il Sì cambiamo...

Temi più discussi: Referendum, Tajani: nessuna guerra alle toghe. Maratona dei contrari con l'Anpi; Voto degli italiani all’estero: al via un’Unità operativa alla Farnesina per assistenza e coordinamento delle operazioni elettorali – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Le parole di Antonio Tajani sulle dichiarazioni di Nicola Gratteri sul dopo referendum. (12.03.2026); Referendum Giustizia, Tajani: Non è sul Governo. Il verdetto degli elettori arriverà l’anno prossimo.

referendum tajani con ilReferendum, Tajani: Con il Sì cambiamo l'ordinamento giudiziario voluto dal fascismoL'attuale ordinamento giudiziario è quello voluto dal fascismo, cioè il processo dove l'imputato è considerato ... iltempo.it

referendum tajani con ilReferendum: Tajani, riforma mira a cambiare il Paese e a porre fine a strapotere delle correntiLa riforma della giustizia serve a iniziare a cambiare questo Paese e a realizzare il sogno di Silvio Berlusconi, mettendo un freno ... agenzianova.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.