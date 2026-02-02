Giustizia Falcone nel 1991 | Occorre profonda trasformazione dell’ordinamento giudiziario separare carriere di pm e giudici - VIDEO
Nel 1991, Giovanni Falcone parlò chiaramente: “Occorre una profonda trasformazione dell’ordinamento giudiziario, separare le carriere di pm e giudici”. Le sue parole arrivarono in un momento cruciale, quando si stava discutendo di riforme importanti nel sistema giudiziario italiano. Tuttavia, oggi, con il referendum in discussione, la situazione si presenta diversa. All’epoca, l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale aveva già portato cambiamenti radicali, come l’introduzione del modello accusatorio e la fine della figura del
Queste parole, tuttavia, non possono però essere lette alla luce del referendum oggi in discussione. Il contesto dell’epoca era infatti segnato dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che aveva introdotto il modello accusatorio e superato la figura del giudice istruttore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
L'ora di separare le carriere dei giudici ucraini e dei politici italiani
Riforma della giustizia, Cassazione e Procura di Padova sostengono il cambiamento: separare le carriere per ridare credibilità ai magistrati
RIFORMA Giustizia, Frasca: «Il nome di Falcone strumentalizzato nel dibattito sul referendum»
Polemica a Palermo: Falcone strumentalizzato per il referendum
Nel dibattito sul referendum per la riforma della giustizia viene utilizzato in modo strumentale il nome di Giovanni Falcone. A dirlo è il presidente della Corte d'Appello di Palermo, Matteo Frasca
Nel dibattito sul #referendum per la riforma della #giustizia viene utilizzato in modo strumentale il nome di Giovanni #Falcone. A dirlo è il presidente della Corte d'Appello di #Palermo, Matteo #Frasca
