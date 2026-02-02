Giustizia Falcone nel 1991 | Occorre profonda trasformazione dell’ordinamento giudiziario separare carriere di pm e giudici - VIDEO

Nel 1991, Giovanni Falcone parlò chiaramente: “Occorre una profonda trasformazione dell’ordinamento giudiziario, separare le carriere di pm e giudici”. Le sue parole arrivarono in un momento cruciale, quando si stava discutendo di riforme importanti nel sistema giudiziario italiano. Tuttavia, oggi, con il referendum in discussione, la situazione si presenta diversa. All’epoca, l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale aveva già portato cambiamenti radicali, come l’introduzione del modello accusatorio e la fine della figura del

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.