L’Under 17 Eccellenza della Scuola Basket Arezzo ha ottenuto un’altra vittoria importante nella fase interregionale, consolidando il suo cammino imbattuto. Anche il Bassano si è arreso agli amaranto in questa competizione. La squadra prosegue senza sosta il suo percorso, mantenendo la serie di risultati positivi.

Prosegue senza sosta il percorso straordinario dell’Under 17 Eccellenza della Scuola Basket Arezzo, che nella fase interregionale resta imbattuta e conquista un’altra vittoria di grande prestigio. Gli amaranto di coach Elena Vezzosi espugnano il campo dell’Orange1 Bassano con un netto 90-63, al termine di una gara giocata con intensità, personalità e grande spirito di squadra. La partita si apre con ritmi alti e grande equilibrio. Arezzo parte forte e riesce subito a mettere qualche lunghezza tra sé e i padroni di casa, chiudendo il primo quarto avanti 24-18. Bassano prova a reagire nel secondo periodo e torna a contatto, ma gli amaranto riescono comunque a mantenere il controllo della gara andando all’intervallo sul 45-41. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Under 17 Eccellenza SBA da sogno: anche Bassano si arrende agli amaranto

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