Ecco la super impresa dell' Under 17 Eccellenza Sba Virtus Bologna battuta a domicilio

Il 4 marzo 2026, la squadra Under 17 Eccellenza della Scuola Basket Arezzo ha vinto in trasferta contro la Virtus Bologna, segnando la prima vittoria ufficiale contro questa squadra nella storia del club. L'incontro si è svolto ad Arezzo e ha visto i giovani atleti amaranto ottenere un risultato che non si era mai verificato prima in una gara ufficiale contro la formazione emiliana.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Per la prima volta nella sua storia la Scuola Basket Arezzo ha compiuto l'impresa di battere in una gara ufficiale la Virtus Bologna e lo ha fatto con il gruppo Under 17 Eccellenza che negli ultimi anni ha portato tanti successi alla società amaranto. Nella prima partita della Fase Interregionale gli amaranto di coach Elena Vezzosi hanno giocato con determinazione riuscendo a reagire anche ad una partenza sprint di Bologna che ha chiuso il primo quarto avanti 22-12. La SBA ha il grosso merito di recuperare lo svantaggio e di rimanere in scia agli avversari già all'intervallo (36-34). Arezzo deve fare i conti anche con l'infortunio di Risaliti, ma tutta la squadra si supera nel dare ognuno il proprio mattoncino che permette agli amaranto di arrivare a giocarsi la partita nei possessi finali.