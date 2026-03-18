Un’ambulanza ricorderà Mario Catellani

Un’ambulanza sarà dedicata a Mario Catellani in segno di memoria. La donazione è stata effettuata da una mamma che, dopo aver vissuto un momento di dolore, ha deciso di sostenere le attività di Auser e Croce Bianca. La donazione si inserisce in un gesto di solidarietà rivolto alla comunità locale, con l’obiettivo di migliorare i servizi di emergenza.

Una doppia donazione ad Auser e Croce Bianca, nata dal dolore di una mamma trasformato in bene concreto per l’intera comunità. Sabato mattina, in piazza IV Novembre, è stata inaugurata la nuova ambulanza della Croce Bianca, entrata ufficialmente a far parte della flotta dell’associazione: un mezzo in più per garantire sicurezza, efficienza e tempestività negli interventi di emergenza. Ma il momento più toccante della cerimonia è stato il significato che accompagna il nuovo veicolo: l’ambulanza è stata infatti in buona parte acquistata grazie a una famiglia di Sant’Ilario, per volontà di Maria Gianferrari, in memoria dell’amato figlio Mario Catellani, scomparso poco più di un anno fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un’ambulanza ricorderà Mario Catellani Articoli correlati Un giardino terapeutico ricorderà BenedettaL’eredità spirituale di Benedetta Giovannelli, la ragazza di 23 anni morta per un tumore il 30 giugno del 2024, si manifesta in questi giorni in due... Commisso, l'ultimo saluto a New York. Ma anche Firenze ricorderà il presidenteMediacom ha comunicato la data dei funerali di Rocco Commisso, che era stato fondatore, presidente e amministratore delegato della società.