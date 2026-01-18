Commisso l' ultimo saluto a New York Ma anche Firenze ricorderà il presidente

Commisso, figura di rilievo nel mondo del calcio, ha recentemente lasciato la scena a New York, dove ha vissuto e lavorato. Firenze, città simbolo della sua storia, ricorderà il presidente con rispetto e gratitudine. Mediacom Communications ha comunicato le modalità per le visite, il funerale e le commemorazioni, offrendo informazioni chiare e precise per chi desidera rendere omaggio alla sua memoria.

Mediacom ha comunicato la data dei funerali di Rocco Commisso, che era stato fondatore, presidente e amministratore delegato della società. Le visite di cordoglio si terranno presso il Vander Plaat-Vermeulen Memorial Home, a Franklin Lakes (New Jersey), lunedì 19 e martedì 20 gennaio dalle 16 alle 20. I funerali si svolgeranno invece mercoledì 21 gennaio a New York, presso la St. Patrick’s Cathedral, alle 10 del mattino ora locale (le 4 in Italia). Prevista anche una commemorazione in Italia: verrà celebrata al Duomo di Firenze, in data da definirsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Commisso, l'ultimo saluto a New York. Ma anche Firenze ricorderà il presidente Leggi anche: Fiorentina: funerale di Commisso mercoledì a New York. Prevista anche una cerimonia a Firenze Leggi anche: Bologna Fiorentina si gioca: l’ultimo saluto a Rocco Commisso sul campo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Commisso, l'ultimo saluto a New York. Ma anche Firenze ricorderà il presidente; L'ultimo saluto a Rocco Commisso: ecco quando si celebreranno le esequie; La Fiorentina piange la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso; Rocco Commisso, il ricordo di Vincenzo Italiano. Commisso, l'ultimo saluto a New York. Ma anche Firenze ricorderà il presidente - Mediacom Communications ha reso note le disposizioni per le visite, il funerale e la commemorazione del fondatore e patron della Fiorentina ... msn.com

Addio a Commisso: funerali a New York, poi una cerimonia al Duomo di Firenze - Prima i funerali a New York a gennaio e poi una commemorazione al Duomo di Firenze ... msn.com

Rocco Commisso se ne va e sulla Locride cala il silenzio - Ci lascia “Rocco”, come lui stesso aveva chiesto di essere chiamato; e con lui, la Locride si stringe in un lutto profondo, una tristezza lunga e stremante, come una notte senza stelle. strettoweb.com

Giuseppe Marotta: "Commisso ultimo presidente mecenate: ha fatto della passione il cavallo di battaglia" x.com

L’eredità strutturale di Rocco Commisso è molto ampia. Ha costruito il Viola Park, impianto da oltre 100 milioni di euro, e ha lottato fino all’ultimo per poter costruire un nuovo stadio. Una volta approvata dal Comune la linea del restyling, si è messo a disposizio - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.