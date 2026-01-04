Un giardino terapeutico ricorderà Benedetta

L’eredità di Benedetta Giovannelli si manifesta attraverso due importanti iniziative: la pubblicazione della sua tesi di laurea sull’Infirmitas nell’iconografia francescana e il finanziamento di un giardino terapeutico a Pistoia, sostenuto dalla Fondazione Caript. Questi eventi riflettono il suo impegno culturale e la volontà di contribuire al benessere della comunità, mantenendo vivo il suo ricordo e i valori che ha rappresentato.

L’eredità spirituale di Benedetta Giovannelli, la ragazza di 23 anni morta per un tumore il 30 giugno del 2024, si manifesta in questi giorni in due eventi di grande significato culturale e civile: la pubblicazione della sua tesi di laurea sul tema dell’Infirmitas nell’iconografia francescana e il finanziamento, da parte della Fondazione Caript, del progetto di un giardino terapeutico nella sede della Maic di Pistoia. Benedetta è stata per anni volontaria alla Maic e si è laureata in storia e tutela dei beni artistici nel febbraio del 2024 pochi mesi prima di morire. Lo studio e il volontariato sono stati due impegni della breve, ma intensa esistenza di Benedetta che ha saputo unire la passione per l’arte e lo slancio verso il prossimo sofferente con una fede limpida e gioiosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

