Ozempic & co Tutti li vogliono ma pochi sanno cosa succede davvero quando la terapia finisce Non è solo questione di volontà | la scienza rivela una verità scomoda

Le terapie come Ozempic hanno modificato il panorama nel trattamento dell’obesità, ma cosa succede dopo l’interruzione? Molti credono che siano solo questioni di volontà, ma recenti studi pubblicati sul British Medical Journal evidenziano rischi e dinamiche importanti da conoscere. Questa introduzione analizza le conseguenze di interrompere tali trattamenti, offrendo una panoramica chiara e obiettiva basata sulla ricerca scientifica.

L e cosiddette “ punture dimagranti “, a partire dall’Ozempic, hanno rivoluzionato l’approccio all’obesità, ma cosa accade quando il trattamento si interrompe? Una nuova, imponente revisione di studi pubblicata sul British Medical Journal accende un faro sui rischi del post-terapia. Secondo la ricerca, chi sospende l’uso di farmaci per dimagrire come Wegovy, Ozempic o Mounjaro rischia di recuperare i chili persi quattro volte più velocemente rispetto a chi ha seguito una dieta convenzionale. Glucomannano per dimagrire: tutto quello che c’è da sapere. guarda le foto Leggi anche › Kate Winslet: «È spaventoso quante persone stiano usando farmaci per dimagrire» Farmaci per dimagrire: la velocità del “rebound”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

