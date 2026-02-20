Una giornata per la ricerca scientifica
Il 20 febbraio si celebra una giornata dedicata alla ricerca scientifica, un evento importante per mettere in luce l’impegno di ricercatori e istituzioni. La ricorrenza nasce dall’esigenza di sostenere la libertà di esplorare nuove idee e di promuovere innovazioni che migliorano la vita di tutti. In un momento in cui le sfide globali richiedono risposte concrete, questa giornata invita a riflettere sull’importanza di investire nella scienza e nella conoscenza. È un’occasione per coinvolgere cittadini e studiosi.
Caro direttore, è il 20 febbraio: al di là degli schieramenti politici, delle divergenze o convergenze di opinione, delle sensibilità e delle convinzioni, penso che questa giornata dovrebbe assumere un significato e una rilevanza particolare; dovremmo essere tutti d’accordo, laici e credenti per farne una “Giornata nazionale per la libertà di ricerca scientifica”. Perché il 20 febbraio, ti chiederai, e si chiederanno i tuoi lettori. Perché quel giorno di venti anni fa, mio marito Luca Coscioni moriva, stroncato dalla Sclerosi Laterale Amiotrofica; una malattia terribile di cui ancora la scienza non ha saputo trovare guarigione e che ha colpito e colpisce migliaia di persone.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Cambielli sostiene la Ricerca Scientifica
Leggi anche: Anche la ricerca scientifica vuole dare il suo contributo
Giornata della trasparenza UPO. La trasparenza nella ricerca medica.
Argomenti discussi: Il Papa sopprime il Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini; Tv, Aldo Cazzullo a Urbino per puntata su Raffaello di Una giornata particolare; Banco farmaceutico. Una giornata per il bisogno di tanti; Smile Day a Milano: il 24 febbraio una giornata dedicata all’ortodonzia trasparente.
Komatsu: Utile dividere la giornata tra Bearman e OconUna delle curiosità che emergono sempre durante i test pre-stagione riguarda la suddivisione da parte dei team delle giornate di lavoro. Ci sono squadre – come è stato ad esempio per Ferrari e Red Bul ... formulapassion.it
Una giornata particolare - Caterina de' Medici Complotto a Parigi - Puntata del 4/2/2026La storia di Caterina de’ Medici e la notte di San Bartolomeo raccontate da Aldo Cazzullo in Una Giornata Particolare su La7. la7.it
Maria Chiara Zaganelli (CREA - Ricerca): “La giornata di oggi celebra il lavoro del CREA nella ricerca agrumicola, dove tradizione e innovazione si incontrano in antiche varietà, selezioni brevettate e arance pigmentate, frutto di decenni di miglioramento gene - facebook.com facebook
RT @istsupsan: #Oggi, Giornata Mondiale del #Malato, ricordiamo quanto la #ricerca stia cambiando il volto della #salute globale: secondo @… x.com