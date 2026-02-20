una giornata per la ricerca scientifica

Il 20 febbraio si celebra una giornata dedicata alla ricerca scientifica, un evento importante per mettere in luce l’impegno di ricercatori e istituzioni. La ricorrenza nasce dall’esigenza di sostenere la libertà di esplorare nuove idee e di promuovere innovazioni che migliorano la vita di tutti. In un momento in cui le sfide globali richiedono risposte concrete, questa giornata invita a riflettere sull’importanza di investire nella scienza e nella conoscenza. È un’occasione per coinvolgere cittadini e studiosi.

Caro direttore, è il 20 febbraio: al di là degli schieramenti politici, delle divergenze o convergenze di opinione, delle sensibilità e delle convinzioni, penso che questa giornata dovrebbe assumere un significato e una rilevanza particolare; dovremmo essere tutti d'accordo, laici e credenti per farne una "Giornata nazionale per la libertà di ricerca scientifica". Perché il 20 febbraio, ti chiederai, e si chiederanno i tuoi lettori. Perché quel giorno di venti anni fa, mio marito Luca Coscioni moriva, stroncato dalla Sclerosi Laterale Amiotrofica; una malattia terribile di cui ancora la scienza non ha saputo trovare guarigione e che ha colpito e colpisce migliaia di persone.

