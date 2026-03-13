Una nave russa carica di gasolio e gas liquefatto si trova senza equipaggio e sta alla deriva tra Lampedusa e Malta. La posizione della nave è nota da alcuni giorni e si teme un possibile sversamento di carburante nel Mediterraneo. Le autorità italiane e maltesi stanno monitorando la situazione e valutando le azioni da intraprendere per prevenire eventuali danni ambientali.

Tonnellate di metallo, gasolio e gas liquefatto alla deriva nel Mediterraneo. Da giorni una nave metaniera russa, la Arctic Metagaz, danneggiata e senza equipaggio, è in balia dei venti nel Canale di Sicilia, tra Lampedusa e Malta. Si teme un disastro ambientale, dato che a bordo ci sono 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto da 60 mila tonnellate. A Palazzo Chigi si è tenuto un vertice presieduto dalla premier Giorgia Meloni per fare il punto della situazione. Petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo Da giorni c’è una petroliera russa alla deriva, senza equipaggio, al largo delle coste italiane, nel Canale di Sicilia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nave russa carica di gasolio alla deriva tra Lampedusa e Malta, rischio disastro ecologico nel Mediterraneo

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