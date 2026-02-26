Energia Dall'Eni alla Snam da Intesa San Paolo a Edison e marie: importiamo sempre più gas naturale (pagato a caro prezzo) da Trump, che sfrutta questa risorsa per fini geopolitici Energia Dall'Eni alla Snam da Intesa San Paolo a Edison e marie: importiamo sempre più gas naturale (pagato a caro prezzo) da Trump, che sfrutta questa risorsa per fini geopolitici Non c’è solo ENI ad avere una relazione privilegiata con il comparto gasiero americano. Anzi, gli interessi italiani nel grande business del gas naturale liquefatto a stelle e strisce nascono ben prima dell’accordo tra il Cane a sei zampe e la Venture Global. TRA I PRIMI ACQUIRENTI EUROPEI DI GNL da Venture Global c’è infatti Edison, che ha in essere un contratto ventennale per circa 1,4 miliardi bcm l’anno da Calcasieu Pass LNG. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tra dipendenza e profitti, le società italiane immerse nel gas liquefatto Usa

Gas russo, l’Ue avvia lo stop definitivo: quali sono le tappe. Ma c’è il rischio di dipendenza dagli UsaBruxelles, 3 febbraio 2026 – È entrata in vigore oggi la tabella di marcia del regolamento REPowerEU che prevede lo stop graduale alle importazioni...

Gas, UE: ‘timori per dipendenza dagli Usa, cerchiamo alternative’BRUXELLES, 28 GEN – “Faremo il possibile per garantire che le relazioni commerciali” con gli Stati Uniti “possano essere mantenute ma è chiaro che le...

Temi più discussi: Troppe luci artificiali inquinano la notte; Germania. Tra dazi e Cina: l’azzardo calcolato di Merz; Social come slot machine: progettati per creare dipendenza?; TikTok sotto accusa: per Bruxelles il design crea dipendenza e viola il Dsa.

Instagram e accuse di dipendenza: in aula emergono i bonus milionari del ceoNel processo contro Meta sulla presunta dipendenza da social, Instagram finisce al centro del dibattito insieme ai bonus a sei zeri del Ceo ... fortuneita.com

Instagram al centro di una causa sulla dipendenza dai socialIl caso californiano sui social media e la salute mentale In California è in corso un procedimento che potrebbe ridefinire il rapporto tra piattaforme ... assodigitale.it

Maxi processo ai social network - In Usa si apre il primo grande procedimento giudiziario contro le piattaforme digitali, accusate di aver generato dipendenza e danni a migliaia di minori. L'ipocrita difesa di Zuckerberg | di @catgiojelli x.com

Metodo StandUp. SigmaMusicArt · Inspiring Story. “Per me è troppo tardi.” È la frase che la dipendenza usa per tenerti fermo. Ti fa credere di essere un caso perso, quando in realtà sei solo bloccato davanti a una porta che non hai ancora aperto. Non è mai tro - facebook.com facebook