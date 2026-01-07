Baschi la scuola guarda al futuro | Rafforzare i servizi educativi significa dare risposte alle famiglie e contrastare lo spopolamento

A Baschi, la scuola si impegna a migliorare i servizi educativi per rispondere alle esigenze delle famiglie e contrastare lo spopolamento. Mercoledì 7 gennaio si è svolta la cerimonia di inaugurazione di una nuova struttura, precedentemente utilizzata come mensa scolastica, simbolo di un investimento volto al futuro e allo sviluppo della comunità locale.

Un intervento piuttosto atteso per la comunità di Baschi. Nel corso della mattinata di mercoledì 7 gennaio infatti si è svolta la tradizionale cerimonia del taglio del nastro, che ha interessato la struttura precedentemente adibita a mensa scolastica. Gli spazi infatti saranno riadattati per la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

"Baschi investe nel futuro, oltre un milione di euro per rafforzare i servizi scolastici e contrastare lo spopolamento" - La presenza della presidente della Regione Stefania Proietti ha segnato un momento di grande rilevanza istituzionale per la comunità di Baschi, confermando in modo concreto ... orvietonews.it

