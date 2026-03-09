Giangrossi guida gli albergatori | rete contro lo spopolamento

Francesco Giangrossi ha assunto la presidenza di un'associazione di albergatori nell’Aquila. La sua nomina rappresenta un momento di svolta per il settore alberghiero locale, che si trova a fronteggiare il problema dello spopolamento. La rete di albergatori, sotto la sua guida, si propone di coordinarsi per affrontare questa sfida e promuovere iniziative mirate.

La nuova presidenza di Francesco Giangrossi segna un cambio di passo per il settore alberghiero aquilano. Il 9 marzo 2026, nella sede della Confcommercio all’Aquila, si è tenuta l’elezione che ha Giangrossi prendere la guida dell’associazione. L’imprenditore dell’hotel La dimora del Baco assume la responsabilità di coordinare le attività ricettive in provincia. Al suo fianco, Gemma Santacroce, proprietaria dell’Hotel Santacroce Ovidius a Sulmona, assume il ruolo di vicepresidente. Questa coppia guida ora il Comitato giovani albergatori, rinnovato per rispondere alle sfide attuali. Un motore per il turismo post-sisma. Il territorio abruzzese vive una fase delicata tra ricostruzione e spopolamento delle zone interne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

