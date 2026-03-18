L’Italia è entrata in un fase atmosferica dinamica con numerose occasioni per piogge e nevicate a bassa quota grazie all’assenza dell’ alta pressione che aveva dominato la scena per la prima parte del mese di marzo. Dopo che l’estremo Sud sta per uscire da un’insidiosa circolazione ciclonica con piogge e nubifragi che hanno interessato soprattutto Calabria e Sicilia, anche al Nord le condizioni meteo peggioreranno a partire da sabato a causa di una goccia fredda. Di cosa si tratta. “In meteorologia, con il termine goccia fredda si indica una massa di aria molto fredda in quota che si separa dalla normale circolazione atmosferica e che rimane isolata sopra una determinata area”, spiegano gli esperti de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Una "goccia fredda" verso l’Italia: cos’è e quali saranno le conseguenze

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