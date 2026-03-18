In Parlamento arriva il disegno di legge che riguarda la riforma del Servizio sanitario nazionale. La proposta prevede la creazione di ospedali di eccellenza con una vocazione specifica. Al momento, la legge è in fase di discussione e manca ancora la copertura finanziaria necessaria per la sua attuazione.

Un giudice ferma Kennedy jr sui vaccini. È una vittoria della scienza, ma la guerra non è finita Approda in Senato il ddl delega per la riforma del Servizio sanitario nazionale. Ospedali di eccellenza con vocazione nazionale e internazionale, cure migliori per gli anziani non autosufficienti, reti assistenziali ridisegnate, medicina generale valorizzata. Obiettivi ambiziosi, poco da dire. Peccato che per le misure più rilevanti – quelle che riguardano le fasce più fragili della popolazione, dagli anziani non autosufficienti ai malati terminali – i conti non ci siano. E non ci siano non per negligenza o impreparazione, ma per scelta consapevole, codificata nella relazione tecnica con una formula ormai collaudata: la quantificazione degli oneri “appare di difficile individuazione in tale sede” e sarà rinviata ai futuri decreti attuativi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Una bella riforma per il Ssn. Manca solo la copertura

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