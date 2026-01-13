La nuova legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale mira a migliorare la capacità di rispondere alle esigenze di assistenza dei cittadini. Attraverso aggiornamenti e novità normative, si intende garantire un sistema più efficiente, sostenibile e accessibile a tutti. In questa introduzione si analizzeranno gli aspetti principali e le implicazioni di questa riforma, per comprendere come cambierà il panorama della sanità pubblica in Italia.

“Rendere il Servizio sanitario nazionale (Ssn) più capace di rispondere ai fabbisogni assistenziali dei cittadini ”. È questo, per il ministro della Salute Orazio Schillaci, l’obiettivo del ddl delega per la riforma del Ssn, approvato ieri pomeriggio in Consiglio dei ministri. Il ddl punta alla riorganizzazione e al potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e alla revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale. Il governo è chiamato ad adottare i decreti attuativi entro il 31 dicembre 2026. Nuovi ospedali di riferimento nazionale. “Interveniamo sui modelli organizzativi con i nuovi ospedali di riferimento nazionale, per garantire una maggiore uniformità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e limitare la mobilità sanitaria”, ha spiegato Schillaci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanità: tutte le novità della legge che riforma il Ssn

Leggi anche: Riforma della Corte dei Conti: il Senato approva la legge, ecco le novità principali

Leggi anche: Sanità, Cicchetti (Agenas): “Competenze e organizzazione chiave per riforma Ssn”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sanità responsabile e sostenibile: sicurezza delle cure e gestione del rischio

Le mancate bonifiche portano una spesa elevata del sistema sanitario nazionale per curare tutte le persone che vivono in quei territori. Report mi ha chiesto se è un prolema di costi e come si sta ponendo il governo sulle bonifiche. Sentite cosa ho risposto. - facebook.com facebook