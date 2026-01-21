Rapporto Crea sanità | Cresce la spesa delle famiglie per le cure serve riforma del Ssn

Il Rapporto Crea Sanità evidenzia un aumento della spesa privata delle famiglie per le cure, passata dal 50,8% negli anni ’80 al 70% oggi. Questa tendenza sottolinea la necessità di una riforma del Servizio Sanitario Nazionale, per garantire un accesso equo e universale alle prestazioni sanitarie e rispondere alle crescenti esigenze di tutela della salute dei cittadini.

Roma, 21 gen. (Adnkronos Salute) - Rispetto agli anni '80 la quota di famiglie che spende privatamente per la sanità è aumentata dal 50,8% al 70%: un risultato disallineato rispetto alla promessa di una copertura universale e globale dei bisogni di salute, intrinseca nella istituzione del Ssn. L'84% dell'incremento del numero di famiglie soggette a spese sanitarie private si è accumulato negli anni '90, e in quel decennio la spesa pubblica è aumentata del 4,4% medio annuo (+0,8% in termini reali), mentre quella privata più del doppio (+10,7%). Dopo il 2000 la spesa pubblica e quella privata sono però cresciute allo stesso ritmo (+2,7% medio annuo, pari al +0,7%, in termini reali). 🔗 Leggi su Iltempo.it

