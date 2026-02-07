Incisione sull’addome per la colonna vertebrale

Questa mattina all’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche è stato portato avanti un nuovo intervento multidisciplinare sulla colonna vertebrale. La procedura ha coinvolto i chirurghi della neurochirurgia pediatrica, guidati da Roberto Trignani, e quelli della chirurgia vascolare, sotto la guida di Emanuele Gatta. Si tratta di un approccio innovativo che mira a migliorare i risultati per i pazienti con patologie spinali complesse.

Un nuovo approccio chirurgico multidisciplinare per curare le patologie della colonna vertebrale sperimentato e attivato all'interno dell' Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (Aoum), grazie al lavoro condiviso dell'equipe della Divisione di Neurochirurgia Generale con particolare interesse Pediatrico diretta da Roberto Trignani e l'equipe della Chirurgia Vascolare diretta da Emanuele Gatta. Tre pazienti, nel corso delle ultime settimane, sono stati operati alla colonna vertebrale attraverso una piccola incisione dell'addome. "Con il nuovo approccio le persone operate possono rimettersi in piedi il giorno dopo l'intervento ed essere pronti per le dimissioni senza alcun problema", spiegano il dottor Trignani e il dottor Gatta.

