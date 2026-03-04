Quando l’alopecia grave colpisce i bambini Al Meyer il farmaco biologico dà ottimi risultati

All'ospedale Meyer di Firenze, un farmaco biologico viene utilizzato con successo nel trattamento di bambini affetti da alopecia grave. La terapia ha mostrato risultati promettenti in casi complessi, portando miglioramenti evidenti nei pazienti. La notizia riguarda l'applicazione di questa soluzione terapeutica in un contesto pediatrico, offrendo nuove possibilità per i piccoli coinvolti.

Firenze, 4 marzo 2026 – Buone notizie arrivano dall'ospedale pediatrico fiorentino Meyer nel trattamento dell'alopecia grave pediatrica. Al Meyer infatti sono stati trattati con successo i primi pazienti. E grazie a un farmaco biologico in alcuni casi la ricrescita sta arrivando al 60-70%. Se si pensa all'alopecia areata, malattia infiammatoria autoimmune che provoca la caduta dei capelli a chiazze, si pensa Il trattamento al Meyer contro l'alopecia grave pediatrica La Dermatologia del Meyer sta trattando con successo alcuni giovani pazienti affetti da alopecia areata grave con un farmaco biologico innovativo.

