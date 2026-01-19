Addio Elliott | il Milan di RedBird cambierà ‘partner’ Ecco cosa bolle in pentola

Il Milan potrebbe presto cambiare partner di gestione, segnando la fine della collaborazione tra Elliott e RedBird, avviata nell’estate 2022. La possibile separazione dei due fondi statunitensi rappresenta un importante aggiornamento per il club, che potrebbe adottare nuove strategie di gestione e sviluppo. In questo articolo, analizzeremo le ragioni di questa possibile svolta e le implicazioni per il futuro del Milan.

Il suo nome, insieme a quello di Apollo Sports, era già uscito sul sito 'Pitchbook', specializzato in private equity e su 'Calcio e Finanza'. Se, però, all'epoca si parlava di colloqui in corso, nel frattempo con Comvest è avvenuto un approfondimento. Manca un'intesa definitiva, però, secondo il 'CorSera'. In particolare, sulle modalità d'ingresso del nuovo soggetto nel Milan. Interverrà come semplice rifinanziatore del debito o come azionista? La certezza, però, è che Cardinale sta cercando un finanziamento da 600-700 milioni di dollari (pari a 500-600 milioni di euro) con il quale estinguere il 'vendor loan' da 489 milioni di euro più interessi concesso da Elliott a RedBird.

Svolta RedBird: Cardinale pronto a liquidare il fondo Elliott, portando all'addio dei Singer e di Furlani. Il Milan cambia pelle anche in società. #Milan #RedBird #Cardinale #Elliott #milannews24 - facebook.com facebook

Il rimborso ad Elliott e addio a Furlani: "La Verità" spiega tutto Secondo il quotidiano, Cardinale è pronto a estinguere il prestito di 566 milioni Furlani rischia l'addio, con Calvelli (membro del cda del Milan) pronto a subentrare #AcMilan #SpazioMilan x.com

