Inrete Gennaro Barbieri nuovo Senior Advisor per Media Relations e Crisis Pr

Inrete annuncia l’ingresso di Gennaro Barbieri come nuovo Senior Advisor per Media Relations e Crisis Pr. La nomina è effettiva da marzo 2026 e fa parte di un’operazione di espansione del team dedicata alla comunicazione strategica. Barbieri si unisce così all’azienda con il ruolo di rafforzare le attività di relazioni con i media e la gestione delle crisi.

Roma, 3 marzo 2026 - Inrete amplia il proprio perimetro operativo e punta sulla comunicazione di alto profilo: da marzo 2026 Gennaro Barbieri entra nel team come Senior Advisor nell'area Comunicazione Strategica, Media Relations e Crisis Pr. Una scelta che conferma la traiettoria di consolidamento della società, tra le realtà di riferimento in Italia nel campo delle relazioni istituzionali. Chi è Gennaro Barbieri. Giornalista professionista da oltre sedici anni, Barbieri arriva con un bagaglio costruito tra redazioni nazionali e consulenza strategica. Nel corso della sua carriera ha collaborato con testate e piattaforme come Yahoo! Finance, Firstonline, Il Messaggero e Quotidiano Sanità, attraversando economia, finanza e informazione istituzionale.