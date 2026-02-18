Omaggio a Mozart e Beethoven al Teatro Massimo | i complessi giovanili della Fondazione in concerto

Il concerto al Teatro Massimo celebra Mozart e Beethoven, due compositori fondamentali, per il loro contributo alla musica classica. La causa è la serata dedicata alle composizioni sacre e eroiche, interpretate dai giovani artisti della Fondazione. I musicisti portano in scena brani conosciuti e meno noti, con strumenti d’epoca e un’attenzione particolare alla qualità del suono. L’evento si svolge giovedì 19 febbraio alle 20:30 in Sala Grande, offrendo un’occasione per ascoltare dal vivo capolavori senza tempo. I biglietti sono già disponibili online.

"Mozart, Beethoven: Il sacro e l’eroico" è il titolo del nuovo appuntamento sinfonico-corale in programma giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 20:30 in Sala Grande. Ne saranno protagonisti i complessi giovanili della Fondazione: la Cantoria e la Massimo Youth Orchestra, dirette dal Maestro Michele De Luca e dal Maestro Giuseppe Ricotta, cui è affidata la preparazione dell’ensemble corale. Il concerto si inserisce nel solco del percorso di formazione e crescita artistica che la Fondazione dedica alle sue giovani eccellenze musicali, un progetto reso possibile anche grazie al sostegno di Cassa Depositi e Prestiti (CDP).🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dal Triplo concerto di Beethoven allo Stabat Mater di Poulenc: il concerto al Teatro MassimoLa stagione sinfonica del Teatro Massimo continua domenica 8 febbraio alle 20:30 con un concerto di grande livello.

Leggi anche: Concerto al Teatro Massimo: Umberto Clerici dirige la Missa Solemnis di Beethoven

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.