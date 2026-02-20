Sanremo 2026 Eddie Brock | Duetto con Fabrizio Moro? Cantavo le sue canzoni in macchina

Eddie Brock, cantante in gara a Sanremo 2026, ha spiegato che il suo interesse per Fabrizio Moro nasce da quando ascoltava le sue canzoni in macchina. La causa di questa passione deriva dal modo in cui Moro trasmette emozioni attraverso i testi. Brock ha aggiunto di aver scoperto il suo stile ascoltando le hit del cantautore romano durante i viaggi. Nei prossimi giorni, il cantante si prepara a esibirsi davanti a migliaia di spettatori, vivendo questa esperienza come un vero debutto.

Il cantante Eddie Brock, in gara al prossimo Festival di Sanremo, in un’intervista negli studi di LaPresse, parla delle sue sensazioni a pochi giorni dall’inizio: “Se vivo questo Sanremo come esordio o come onda lunga di ‘Non è mica te’? Lo vivo comunque come un esordio al pubblico più ampio. Chiaramente, sono anni che io cerco di fare questo mestiere, ma sarei bugiardo a dirti che non lo vivo come un esordio, anche perché rapportarti alla televisione e al programma più visto in tutta Italia è come per un calciatore che gioca in Serie A e poi viene convocato in Nazionale per i Mondiali, è un’altra cosa”.🔗 Leggi su Lapresse.it

