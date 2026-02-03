Durante i Grammy Awards 2026, Heidi Klum ha indossato una scultura che riproduceva le sue curve. La modella tedesca ha avuto qualche piccolo problema durante la serata, ma ha comunque catturato l’attenzione con il suo look insolito, superando la semplice idea di un vestito. È ormai abituata a sorprendere, soprattutto a Halloween, e questa volta ha deciso di spingersi oltre i limiti tradizionali.

N on è la prima volta che Heidi Klum sceglie di stupire – d’altronde è la regina indiscussa di Halloween – ma per i Grammy Awards 2026 ha deciso di superare il concetto di abito tradizionale. Il look firmato da Marina Hoermanseder è un esperimento di ingegneria fashion: un corsetto rigido che riproduce fedelmente ogni curva della modella, creando un cortocircuito tra ciò che è vestito e ciò che è pelle. Heidi Klum: insta-gallery. guarda le foto La tecnologia dietro il calco: scansione 3D e pelle modellata. Come mostrato nei video condivisi su Instagram, la creazione non è iniziata in sartoria, ma con una scansione 3D totale del corpo di Heidi Klum. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una vera e propria scultura che ha riproposto le curve mozzafiato della modella tedesca. Che ha avuto qualche piccolo inconveniente durante la serata...

Approfondimenti su Heidi Klum

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Heidi Klum

Argomenti discussi: La Remigrazione è una vera e propria guerra dei penultimi contro gli ultimi; Incontro con Lorenzo Gasparrini; Caccia alle streghe nelle scuole: il silenzio del governo è una precisa scelta politica; Il vicepresidente della Commissione UE spinge per un marchio 'Made in Europe' per rilanciare l'industria.

I benefici del caffè per l'intestino, secondo il medico Tim Spector: È una vera e propria festaLo scienziato e ricercatore del King's College assicura che il caffè ha effetti molto benefici sul microbioma e che ciò si riflette nell'organismo a diversi livelli ... msn.com

Una vera e propria scuola per la missione. Al Cum il corso partentiOggi la Chiesa sta riscoprendo che tutta l’esperienza cristiana è, in fondo, missionaria. Una grammatica che unisce i due termini – discepoli e missionari – indicando una Chiesa che cerca di stare ... agensir.it

La Preside, la vera storia di Eugenia Carfora che ha ispirato la serie tv trasmessa su Rai 1 - facebook.com facebook