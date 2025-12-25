Nel panorama contemporaneo, dove le definizioni artistiche sembrano evaporare come nebbia al sole, Max Richter continua a rappresentare un’incursione lucida nel territorio della musica colta. Anglo-tedesco, classe 1966, formatosi tra Edimburgo, Londra, Firenze e soprattutto nella scuola di Luciano Berio, Richter non è soltanto un compositore: è un costruttore di ponti. Ponti tra tradizione e futuro, tra lirismo e minimalismo, tra l’ascolto “alto” delle sale da concerto e la sensibilità emotiva del grande pubblico abituato alle colonne sonore. Ma soprattutto, ponti tra estetica e responsabilità civile, in un tempo che sembra aver dimenticato il valore etico della bellezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una lingua per le immagini e uno spazio morale (anche contro le guerre), così Max Richter ha riportato la musica colta dentro la vita di tutti i giorni

Leggi anche: San Petronio, le celebrazioni nel segno della speranza contro le guerre: “La pace è di tutti”

Leggi anche: Contro le guerre: “La musica dà libertà e abbatte i muri”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cosa rende efficace un racconto breve Scrittura evocativa, lingua aderente ai personaggi, tensione narrativa, figure credibili, ambientazioni vive, immagini originali e un finale coerente. In questo carosello trovi i punti di forza dei racconti arrivati in finale, s - facebook.com facebook